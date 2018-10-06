Кишинёв, 6 октября, 2018, 23:56 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе произошел мощный взрыв в жилом доме. Как передает ИА REGNUM, несколько квартир полностью разрушены, жители еще нескольких квартир оказались заблокированы.

Jekader Полиция Молдовы

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям МВД, на месте работают спасатели и пожарные, движение по прилегающим улицам перекрыто. Остается опасность обрушения уцелевших частей здания.

СМИ отмечают, что здание, где произошел взрыв, не подключено к газоснабжению. По данным очевидцев, в результате взрыва есть тяжело раненые и вероятно погибшие. Официальной информации о погибших пока нет.