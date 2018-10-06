Вышел трейлер мини-сериала «Благие знамения»
Вашингтон, 6 октября, 2018, 23:48 — ИА Регнум. На портале YouTube появился трейлер мини-сериала «Благие знамения», снятого по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана.
Постер сериала
Сериал, который выйдет в эфир в 2019 году, рассказывает о действиях ангела и демона, которые пытаются предотвратить библейский апокалипсис.
Напомним, роман «Благие знамения» (Good Omens) был впервые опубликован в 1990 году. Он написан в жанре юмористического городского фэнтези.
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