Вашингтон, 6 октября, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Сенат США проголосовал за назначение Бретта Кавано на должность Верховного судьи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«Сенат США одобрил назначение Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, — передает вещатель. — В результате этого голосования в суде впервые за долгое время сформируется консервативное большинство».

Телеканал отмечает, что итоги голосования в сенате США свидетельствуют о «крупной победе президента Дональда Трампа».

Напомним, 28 сентября президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что речь обвиненного в сексуальных домогательствах Бретта Кавано в юридическом комитете сената США была «сильной и честной».

По словам главы государства, своим выступлением Кавано доказал, что достоин быть кандидатом на указанный высокий пост.

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