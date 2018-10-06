Дамаск, 6 октября, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Антиохийская православная церковь предложила созвать Синаксис — собрание предстоятелей всех поместных православных церквей, для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии неканонической православной церкви Украины, сообщило 6 октября издание «УНН» со ссылкой на заявление церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Православная Антиохийская церковь просит его святейшество вселенского патриарха, дабы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения изменений, происходящих в православном мире, выдачи автокефалий новым церквям и для выработки общих решений, прежде чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу», — сказано в заявлении.

Православная церковь Сирии и Ближнего Востока обеспокоена ситуацией вокруг Украины и призывает к единству православия, а также выступает против:

«утверждения новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей как метод для разрешения конфликтов».

Ближневосточные священники отметили, что подобные меры приводят лишь к ослаблению православной церкви и реального единства православия в мире.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Грузинская православная церковь поддерживает предоставление автокефалии украинским раскольникам.

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