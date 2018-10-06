Пермь, 6 октября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Шестой день Третьего международного фестиваля Мартина Макдонаха завершился постановкой «Палачей» пермского театра «У Моста», сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Неукрытый «Палачи» театр «У Моста»

Несмотря на то, что спектакль был показан поздно вечером, он прошел при полном аншлаге и был с восторгом принят зрителями.

Макдонаховские «Палачи» в интерпретации художественного руководителя театра Сергея Федотова были представлены за рамками фестиваля, специально для гостей из Чехии, которым предстоит закрывать мероприятие тем же спектаклем.

Художественный коллектив из Праги «Чиногерни клуб» стал первооткрывателем англо-ирландского драматурга в Европейском союзе, спектакли именно этого театра, подвигли Федотова поставить Макдонаха в России.

На сегодняшний день в репертуаре театра все восемь пьес известного драматурга, что является беспрецедентным не только для России, но и для Евросоюза. Также в Перми уже в третий раз проходит международный фестиваль Мартина Макдонаха, на который приезжают театры со всего мира.

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Напомним, Пермский театр «У Моста» является первооткрывателем для России творчества крупнейшего современного драматурга Мартина Макдонаха. Впервые в стране здесь была поставлена его пьеса «Сиротливый запад». С тех пор Макдонах приобрел огромную популярность. В России спектакли по его произведениям выдержали более сотни постановок.

Третий Международный фестиваль Мартина Макдонаха проходит в Перми с 1 по 7 октября, его участники приехали из 10 стран, привезя с собой 25 спектаклей по произведениям известного драматурга. Программа была насыщена лекциями, мастер-классами и ирландскими танцами, создающими непередаваемую атмосферу ирландской глубинки.