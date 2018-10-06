Москва, 6 октября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда о добыче нефти в Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Я не знаю, на чем обоснован этот прогноз (принца Саудовской Аравии)», — сказал Калашников в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что процент неподтвержденных нефтяных запасов в России довольно большой.

5 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью американскому агентству Bloomberg заявил, что в будущем количество стран — производителей нефти на мировом рынке значительно сократится, в частности, с рынка могут совсем уйти РФ и Китай.

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