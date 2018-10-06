Киев, 6 октября, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Отдыхать именно в Крыму продолжит лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. Об этом политик сам заявил в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

По его словам, на Украине не является секретом ни для кого то, что он отдыхает на полуострове.

Медведчук напомнил, что приезжал в Крым и в прошлом, и в текущем году. По его словам, полуостров, согласно законодательству Украины, является украинской территорией.

При этом Медведчук добавил, что на сегодняшний день Крым фактически является территорией РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.