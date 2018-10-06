Киев, 6 октября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В украинской Верховной раде зарегистрирован законопроект, авторы которого предлагают лишить государственных наград Украины ряд российских и украинских артистов, сказано в документе, опубликованном 3 октября на официальном сайте парламента.

Serge Serebro Филипп Киркоров

«В течение длительного времени мы следим за ситуацией, когда вместо того, чтобы работать на благо Украины, призывать к миру и верить в лучшее будущее, такие артисты едут в Россию и благодарят русских за то, что они их радостно принимают. Такое поведение свидетельствует о совпадении точки зрения этих артистов с сепаратистами… В ряде случаев, мы являемся свидетелями активного сотрудничества представителей украинской «богемы» со «страной-агрессором», о чём свидетельствуют комментарии, после которых эти артисты недостойны считаться гражданами Украины, не говоря о том, чтобы иметь почётные звания Украины», — сказано в пояснительной записке.

В списке артистов-«предателей» значится Филипп Крикоров, Николай Басков, режиссёр Владимир Бортко, а также украинские исполнители: Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода и Виталий Козловский.

По мнению народных депутатов, их следует как можно скорее лишить званий:

«Лишение вышеупомянутых деятелей шоу-бизнеса почётных званий Украины является логичным продолжением борьбы против сепаратизма на всех уровнях. К тому же, они показали себя в эти непростые для Украины времена как артисты, которые на крови украинцев ставят шоу и устраивают бизнес», — утверждают инициаторы законопроекта.

Напомним, 5 октября известный украинский видеоблогер и журналист Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором продемонстрировал кондитерские магазины Крыма, заваленные конфетами корпорации «Рошен», принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Доказанный факт торговли со «страной-агрессором» пока что не привёл к попытке лишить Порошенко звания президента страны.