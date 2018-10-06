Калининград, 6 октября, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Уникальные опоры линии электропередачи в виде якорей презентовали 6 октября в Калининграде, сообщает РИА Новости.

Yantarenergo.ru ЛЭП

Линии электропередач установлены на берегах реки Преголя. Высота ЛЭП составляет 112 метров. Опоры весом по 450 тонн каждая установлены на почти 300 сваях, вбитых на глубину 24 метра. Конструкция может выдержать ветер силой до 130 км/час.

Ширина декоративных элементов в виде якорей составляет 16 метров. На опорах установлено сигнальное освещение, чтобы сделать их заметными для судов и самолётов в тёмное время суток.

Опоры претендуют на звание самых высоких стилизованных опор на территории России. Соответствующая заявка об этом уже сделана в Книгу рекордов России, сообщил на презентации председатель совета директоров компании «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Кроме того, в компании сообщили, что новые опоры ЛЭП являются частью масштабного проекта: новая линия электропередачи, протяжённостью 65 километров, построена от подстанции Северная до Прегольской ТЭС, которая ещё не введена в эксплуатацию. Часть ЛЭП проходит над местами активного судоходства. Опоры в виде якорей стоят в месте прохождения самых крупногабаритных судов.

Стоит отметить, что проект ЛЭП разработан заводом «Гидромонтаж». Здесь же ранее разрабатывались опоры ЛЭП в виде символов Олимпиады в Сочи — снежного барса и лыжников. А к ЧМ-2018 здесь же была разработана опора ЛЭП в виде волка Забиваки.