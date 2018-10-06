Москва, 6 октября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. К укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии приступило второе судно, принадлежащее компании Allseas. Об этом сообщила в субботу, 6 октября, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

BoH Audacia

«Судно Audacia … приступило к трубоукладке на германском участке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судну Audacia предстоит уложить в более глубоководной части маршрута газопровода участок протяженностью около 38 км.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в своем выступлении в рамках «Российской энергетической недели» заявил, что проекты газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы странам ЕС, чтобы покрыть дополнительный спрос на голубое топливо.

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