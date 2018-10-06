Москва, 6 октября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что пилота разбившегося в Костромской области вертолета убили двумя выстрелами в спину до крушения, не соответствует действительности. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщила официальной представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

«Информация не соответствует действительности», — отметила Петренко.

По ее словам, огнестрельных ранений на телах погибших обнаружено не было.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот разбившегося в Костромской области вертолета, вероятно, был застрелен двумя выстрелами в спину до аварии вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Солигалическом районе Костромской области упал вертолет. В результате инцидента погибли 4 человека, в том числе заместитель Генпрокурора России Саак Карапетян.

Трагедия произошла в районе деревни Вонышево.

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