Краснодар, 6 октября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. По факту смертельного травмирования двух мужчин в Крымском районе Краснодарского края проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

Трагедия произошла в субботу, 6 октября, на 776 км Северо-Кавказской железной дороги.

«Грузовым поездом на перегоне Тоннельная-Баканская … были смертельно травмированы отец с сыном», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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