Москва, 6 октября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Совокупная доля продаж китайских брендов смартфонов достигла рекордной величины на российском рынке, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные исследований группы «М.Видео—Эльдорадо».

Kārlis Dambrāns Huawei P10

Продажи смартфонов китайских производителей за период с января по сентябрь 2018 года составили 40% от общего числа продаж в России. Для сравнения, за такой же период в прошлом году этот показатель составлял 30%.

Аналитики рынка смартфонов отмечают возрастание спроса на смартфоны китайских производителей на 3% в штучном выражении и на 22% в денежном.

Первое место по штучным продажам на российском рынке уверенно занимают бренды Huawei и Honor. Спрос на смартфоны этих китайских брендов в штуках вырос в 2,5 раза, если сравнивать с таким же временным периодом в прошлом году.

Кроме вышеназванных брендов, в тройку лидеров по продажам смартфонов на российском рынке вошли Apple и Samsung. Совокупная доля этих трёх компаний составляет 60% на рынке штучных продаж в России. Остальные 40% приходятся на китайскую же Xiaomi, российский BQ-mobile и остальные бренды.

По мнению аналитиков, рост доверия покупателей к китайским брендам показывает, что можно стать весомым игроком на рынке за счёт технических решений и функций, которые не делают смартфон дорогим. Аналитики считают, что опыт китайских брендов может помочь продвижению на рынке таких российских брендов, как BQ-mobile и Vertex.

Ранее аналитики группы «М.Видео—Эльдорадо» сообщали, что треть всех продаж ноутбуков в России приходится на онлайн-продажи.