Анкара, 6 октября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Турецкое агентство «Анадолу» опубликовало аналитический материал под названием «Стратегический тупик США в Сирии». По мнению агентства, США в своих действиях в Сирии заявляли одни цели, а на деле — давно вышли за их рамки. Данная ситуация ставит Вашингтон в ситуацию возможного открытого конфликта с Москвой и Тегераном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муравейник

Активно поддерживая в Сирии курдские отряды Народных защитников, которые Турция считает террористической организацией и сирийской ветвью Рабочей партии Курдистана, Соединенные Штаты практически потеряли своего союзника в регионе — Турцию, ухудшив в ней отношения. Теперь Вашингтон будет вынужден опираться только на собственные силы.

Агентство отмечает, что в 2014 году США поддерживали курдские отряды только с воздуха, а сейчас они их активно тренируют и снабжают. Этим вооруженным формированиям передано около четырех тысяч грузовиков с боеприпасами и оружием.

На территории Сирии США уже разместили тринадцать своих военных баз, строят еще две. Планируют свое военное присутствие в восемнадцати районах страны. Количество американских военнослужащих превышает две тысячи человек. Строятся не только базы, но и аэродромы. В районах, подконтрольным Сирийским демократическим силам, состоящим в основном из курдских отрядов, под руководством США создается своя система ПВО.

На основании этих фактов «Анадолу» делает вывод о том, что США стремятся к сохранению своего военного присутствия в Сирии.

Агентство также отмечает, что территория Сирии превратилась в место противостояния между Тель-Авивом и Тегераном.

«Анадолу» обращает внимание и на факт поставки Башару Асаду ЗРК С-300 из-за гибели российского разведывательного самолета. Данный факт вызвал возмущение в Вашингтоне, и считается в США фактором, который повышает напряженность в Сирии.

На фоне всех этих сложностей и изменения обстановки в Сирии, как подчеркивает агентство, Соединенные Штаты по-прежнему не считают нужным учитывать интересы Турции. В итоге все это может закончиться провалом всей политики США в регионе.