Дамаск, 6 октября, 2018, 19:06 — ИА Регнум. По сообщению новостного портала Al-Masdar News со ссылкой на активистов сирийской оппозиции, 5 октября вспыхнули интенсивные столкновения между джихадистами из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и жителями города на юго-западе провинции Алеппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Столкновения начались после того, как боевики окружили город Кафр-Халаб и начали аресты жителей, подозреваемых в стремлении к примирению с сирийским правительством. Однако, когда исламисты начали арестовывать людей, местные жители решили дать отпор, что привело к серии ожесточенных столкновений.

Группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно не ожидала такого сопротивления со стороны жителей.

Местное население начало массовые протесты против присутствия этой джихадистской группы в Кафр-Халабе. Жители призвали боевиков немедленно покинуть город.

По Сочинским соглашениям данная организация признана радикальной и должна полностью покинуть демилитаризованную зону в Идлибе. С учетом переговоров с представителями турецкой военной разведки, по имеющейся информации, она расформирует свои группы в Идлибе, но сохранит их в других провинциях.

Однако изложенное выше свидетельствует о том, что бандгруппа постепенно утрачивает контроль над ситуацией и в других районах.