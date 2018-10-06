Лондон, 6 октября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 6 октября на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч между командами «Тоттенхэм» и «Кардифф» в рамках 8-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19, завершившийся победой «шпор».

M(e)ister Eiskalt Стадион «Уэмбли»

Единственный мяч в дебюте первой половины забил перспективный опорный полузащитник национальной сборной Англии Эрик Дайер — 1:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Кардифф»)

Удары 20/7

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения 76%/24%

Угловые 6/2

Нарушения 7/9

Набрав 18 очков «Тоттенхэм» поднялся на 3-ю строчку. «Кардифф» с 2-мя баллами остался на последней позиции в турнирной таблице.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Сон, Винкс, Сиссоко, Дайер, Моура, Кейн.

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Манга, Бамба, Артер, Ралс, Мерфи, Камараса, Хойлетт, Патерсон.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Санчес — 51, Кейн — 59, Алдервейрелд — 68, Артер — 90+5.

Удаления: Ралс — 58.

Голы: Дайер 8 — 1:0.