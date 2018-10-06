«Эвертон» одержал очередную победу в Английской Премьер-лиге
Лондон, 6 октября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 6 октября на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Эвертон» в рамках 8-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19, завершившийся победой «ирисок» со счетом 2:1.
В дебюте матча скоростной форвард национальной сборной Бразилии Ришарлисон вывел «ирисок» вперед — 0:1. Через 33 минуты португальский новичок «лис» Рикарду Перейра сравнял счет — 1:1. На 77-й минуте Гильфи Сигурдссон забил победный мяч в ворота Каспера Шмейхеля — 1:2.
Статистика матча («Лестер"/"Эвертон»)
Удары 7/13
Удары в створ ворот 3/8
Процент владения 51%/49%
Угловые 1/9
Нарушения 7/9
Набрав 12 очков «Эвертон» поднялся на 10-ю строчку и догнал «Лестер», идущий позицией выше с тем же количеством очков.
Стартовые составы команд:
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Перейра, Даниэль, Ихеаначо, Мэддисон, Ндиди, Менди, Варди.
«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Кин, Динь, Кенни, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Дэвис, Бернард, Ришарлисон.
Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг.
Предупреждения: Даниэль — 31, Морган — 43, Дэвис — 45.
Удаления: Морган — 63.
Голы: Ришарлисон 7 — 0:1, Перейра 40 — 1:1, Сигурдссон 77 — 1:2.