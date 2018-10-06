«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в 8-м туре АПЛ
Лондон, 6 октября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 6 октября на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч между командами «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон» в рамках 8-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19, завершившийся победой «волков».
В дебюте второй половины матча ирландский фланговый полузащитник Мэтт Доэрти вывел гостей вперед после передачи Рауля Хименеса — 0:1.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Вулверхэмптон»)
Удары 10/8
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения 65%/35%
Угловые 6/3
Нарушения 11/11
«Кристал Пэлас» с 7-ю очками опустился на 14-ю строчку. «Вулверхэмптон», набрав 15 очков, поднялся на 7-е место турнирной таблицы.
Стартовые составы команд:
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Сако, Томкинс, Ван-Биссака, Миливоевич, Шлупп, Таунсенд, Макартур, Заа, Айю.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коуди, Беннетт, Доэрти, Невеш, Кошта, Йота, Кастро, Моутиньо, Хименес.
Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннетт.
Предупреждения: Макартур — 30, Коуди — 78, Кастро — 88, Куяте — 88, ван Анхольт — 90+1, Кавальеро — 90+1.
Голы: Доэрти 56 — 0:1.