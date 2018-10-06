Москва, 6 октября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним вступают в силу сегодня, 6 октября, сообщается на официальном сайте правовой информации.

Ключи от машины

Изменения коснулись сразу нескольких пунктов регистрации автотранспорта. Теперь автовладельцам можно будет установить новый двигатель без дополнительных договоров купли-продажи, а при продаже автомобиля с установленным новым двигателем информация о нём вносится в ПТС, а также в информационные системы ГИБДД.

Также увеличен срок хранения госзнаков автовладельцем после продажи до 360 суток. Ранее этот срок составлял 180 суток.

Закон регулирует и ситуацию, когда автомобиль принадлежит сразу нескольким собственникам. В таком случае все владельцы автомобиля могут написать в ГИБДД заявление о регистрации автомобиля на одного из них, либо оформить такое согласие нотариально, в случае, если коллективный приезд в ГИБДД невозможен.

Кроме того, теперь автомобиль можно ставить на учёт не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

И, главное, автовладельцам разрешат ставить автомобиль на учёт с помощью электронных ПТС, которые будут автоматически выдаваться дилерами при покупке автомобиля. Уточняется, что выдача бумажных ПТС будет прекращена с 1 ноября 2019 года. Уже выданные бумажные ПТС при этом будут действовать бессрочно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России будет введён новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», по которому будет введено 10 новых типов номеров.