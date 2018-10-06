Берлин, 6 октября, 2018, 18:27 — ИА Регнум. 6 октября на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч между командами «Майнц» и «Герта» в рамках 7-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19, завершившийся нулевой ничьей.

Atirador Стадион «Кофас Арена»

Статистика матча («Майнц"/"Герта»)

Удары 15/9

Удары в створ ворот 2/1

Процент владения 55%/45%

Угловые 5/6

Нарушения 11/6

Набрав 14 очков «Герта» укрепилась на 3-й позиции. «Майнц» с 9-ю баллами поднялся на 7-ю строчку таблицы Бундеслиги.

Стартовые составы команд:

«Майнц»: Зентнер, Кариколь, Белл, Ньякат, Мвене, Кунде, Гбамен, Бетью, Боку, Матета, Буркардт.

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Лацаро, Платтенхардт, Шельбред, Калу, Дуда, Дилросун, Майер, Ибишевич.

Главный арбитр матча: Даниэль Шлагер.

Предупреждения: Шельбред — 69, Майер — 90.