«Оренбург» добился выездной победы над «Ростовом»
Ростов-на-Дону, 6 октября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 6 октября на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч между командами «Ростов» и «Оренбург» в рамках 10-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19, завершившийся победой гостей.
В дебюте матча левый фланговый полузащитник Сергей Терехов открыл счет — 0:1.
Статистика матча («Ростов"/"Оренбург»)
Удары 11/5
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения 64%/36%
Угловые 5/1
Нарушения 5/10
«Оренбург», набрав 14 очков, обошел «Руибн» и «Локомотив» поднялся на 6-ю позицию. «Ростов» с 18-ю баллами остался на 3-м месте.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Калачев, Гулиев, Гацкан, Ионов, Кьяртанссон.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Малых, Терехов, Андреев, Ойеволе, Мишкич, Козлов, Сутормин, Афонин, Деспотович.
Бригада арбитров: Михаил Вилков | Алексей Воронцов | Антон Кобзев.
Предупреждения: Андреев — 23, Паршивлюк — 37, Афонин — 54, Мишкич — 82, Сутормин — 90, Гацкан — 90.
Голы: Терехов 11 — 0:1.