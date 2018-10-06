Рим, 6 октября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. 6 октября на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч между командами «Кальяри» и «Болонья» в рамках 8-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19, завершившийся победой хозяев.

Cristiano Cani Стадион «Сант-Элия»

Первый мяч на экваторе первой половины встречи забил бразильский полузащитник Жуан Педро после передачи Лукаса Кастро — 1:0. На 69-й минуте Леонардо Паволетти удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Кальяри"/"Болонья»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения 48%/52%

Угловые ¾

Нарушения 8/14

Набрав 9 очков «Кальяри» поднялся на 13-ю позицию турнирной таблицы Серии А. «Болонья» с 7-ю баллами опустилась на 16-е место.

Стартовые составы команд:

«Кальяри»: Краньо, Пизакане, Падоин, Срна, Романья, Брадарич, Барелла, Ионицэ, Кастро, Педро, Паволетти.

«Болонья»: Скорупский, Де Мео, Данило, Калабрези, Надь, Маттьелло, Джемаили, Сванберг, Дийкс, Сантандер, Фальчинелли.

Бригада арбитров: Фабрицио Паскуа | Джорджио Перетти | Алессио Толфо.

Предупреждения: Де Мео — 14, Пизакане — 25, Дийкс — 35, Дессена — 67, Оквонкво — 67, Сантандер — 90.

Голы: Педро 22 — 1:0, Паволетти 69 — 2:0.