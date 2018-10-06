Нетешин, Украина, 6 октября, 2018, 18:01 — ИА Регнум. В медучреждении города Нетишин Хмельницкой области Украины оказался 31 человек с симптомами сильного отравления, сообщил 6 октября Хмельницкий областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины на официальном сайте.

Максим Підліснюк Швидка допомога

Госпитализированы 26 воспитанников детского сада в возрасте от трёх до шести лет, а также четверо работников учреждения и один мужчина, который с ними контактировал.

У всех пациентов повышена температура — 38−40 градусов, отмечается тошнота, рвота, понос и другие симптомы острого пищевого отравления. В детском саду ведётся расследование случившегося:

«В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция. С целью выявления носителей проведено внезапное обследование 6 работников пищеблока, 11 воспитателей и помощников воспитателей групп и 1 работника прачечной на наличие возбудителей патогенного стафилококка и патогенных кишечных инфекций. Установлено медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 5 октября в детском саду «Радуга». На первых порах в больнице оказались 20 детей и один воспитатель.