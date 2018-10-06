* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 6 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях иракского села Кушаф на берегу реки Тигр (провинция Мосул). Об этом, как передает агентство Анадолу, сообщил командующий силами пешмерги Сирван Барзани.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Попался, который кусался

«Целью ударов были боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывшиеся в южной части села», — сказал Барзани.

По его словам, в результате авиаудара было уничтожено пять террористов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на 73-й Генассамблее ООН заявил, что коалиция США ответственна за военные преступления на территории Сирии.

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