Лондон, 6 октября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Художник под псевдонимом Бэнкси на странице в соцсети Instagram прокомментировал самоуничтожение картины «Девочка с воздушным шаром» на аукционе Sotheby’s в столице Великобритании.

David Singleton Бэнкси. Девочка с воздушным шаром (копия)

«Раз, два, продано», — написал неизвестный художник под фотографией своей картины.

6 октября газета Daily Mirror сообщила, что одна из самых известных работ художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась сразу после того, как её продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

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