Тбилиси, 6 октября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины не договорились о новом названии Днепропетровской области, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий журналистам на встрече в Тбилиси, сообщила 6 октября пресс-служба украинского парламента.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

«Не все фракции ещё приняли решение о поддержке этих законопроектов… Некоторые депутаты считают, что переименовать (Днепропетровскую область — ИА REGNUM ) нужно в Днепровскую. В законопроекте — в Сичеславскую. Было бы неразумно, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решение вообще», — сказал Парубий.

Отметим, что для принятия подобного решения требуется изменить конституцию страны, для чего понадобится поддержка не менее 300 украинских парламентариев.

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