Нью-Дели, 6 октября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Индии попал в ДТП микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Массовое ДТП

Авария произошла в субботу, 6 октября, вблизи населенного пункта Маруф в штате Джамму и Кашмир. По последним данным, в результате инцидента погибли 20 человек, еще более 10 пострадали.

По предварительным данным, водитель потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в городе Салем (штат Тамилнад, Индия) столкнулись грузовик и два автобуса. В результате инцидента погибли семь человек, еще полсотни получили травмы.

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