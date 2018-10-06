Москва, 6 октября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Стратегию развития парфюмерно-косметической промышленности России до 2030 года подготовило к обсуждению Министерство промышленности и торговли РФ. Документ опубликован 5 октября на сайте ведомства.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Женщина красится

Системный подход к работе по развитию отрасли позвоит увеличить её долю во вкладе в ВВП страны, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ожидается, что ряд мер, намеченных в Стратегии, позволит нарастить объём производства в парфюмерно-косметической промышленности в 3,6 раза, по сравнению с 2017 годом, а объём экспорта продукции — в 4,3 раза.

Минпромторг планирует в рамках Стратегии сохранение нулевой ставки акциза на этанол для нужд парфюмерно-косметической промышленности и снять запрет на производство косметики, содержащей спирт, на территориях особых экономических зон (ОЭЗ).

Ожидается, что реализация Стратегии окажет положительный эффект и на другие отрасли промышленности, такие, как, например, химическую, пищевую и фармацевтическую.

Отметим, что как ранее сообщал ИА REGNUM, для реализации некоторых пунктов Стратегии, в частности, для снятия запрета на спиртосодержащую косметику в (ОЭЗ), придётся внести изменения в ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», в Налоговый Кодекс РФ и в некоторые постановления правительства РФ.