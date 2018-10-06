Лас-Вегас, США, 6 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Атлетическая комиссия американского штата Невада назвала сумму гарантированных выплат бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову, которые сойдутся на ринге в бою за звание чемпиона. Об этом сегодня, 6 октября, написал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Янович Черкасский. 1988. СССР «Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

По этим данным, Макгрегор получит рекордные для UFC $3 млн. Российскому бойцу Нурмагомедову обещали $2 млн. Эти гонорары не учитывают проценты от продаж платных трансляций, который обговаривается с каждым бойцом индивидуально в процессе заключения контракта.

Напомним, что ещё в августе агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что российский боец за поединок с Макгрегором получит более $10 млн.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым за титул чемпиона в легком весе по версии UFC состоится 7 октября в Лас-Вегасе.

Российский боец ещё ни разу не проигрывал и одержал уже 26 побед. Макгрегор выиграл только 21 бой и потерпел уже три поражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября во время процедуры взвешивания бойцов, Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова и ударил его по рукам. Однако российский боец на провокацию не поддался, а сотрудники UFC утихомирили Макгрегора.