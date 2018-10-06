Казань, 6 октября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. С ничейным результатом закончился матч десятого тура в молодежном первенстве России между командами «Урал» и «Рубин», сообщает 6 октября Матч ТВ.

Hans Splinter Ничья

Игра проходила в Казани. Особенностью матчаи стало то, что на 30-й минуте игры полузащитник «Рубина» Денис Федорчеев получил красную карточку и оставил свой клуб в меньшинстве. Однако это не помешало хозяевам открыть счет в матче на 40-й минуте голом Реза Шекари. Затем гости отыгрались на 68-й минуте после гола Дениса Новикова. Этот счет и стал окончательным — 1:1.

По итогам встречи оба клуба теперь имеют по 12 очков в активе, и делят между собой 9-ю и 10-ю строчки турнирной таблицы.