Симферополь, 6 октября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс предостерег украинские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с намерением Киева провести там учения. Соответствующее заявление Фикс сделал в интервью РИА Новости сегодня, 6 октября.

Цитата из x∕ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР «Если кто с мечом к нам войдёт, то от меча и погибнет»

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в Азовском море военно-морские силы Украины и подразделения ВСУ проведут учения. Учения будут проводиться в районе Бердянска и поселка Ялта, который расположен на оккупированной киевскими силовиками территории Донецкой Народной Республики с 9 по 12 октября.

По словам Фикса, украинские власти способны только на провокацию.

«Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны», — подчеркнул вице-спикер.

Также парламентарий отметил, что предстоящие украинские учения больше напоминают «игру в войнушку».

«Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит», — сказал Фикс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины заявили, что намерены усилить свое военное присутствие в Азовском море и развернуть на его берегу новую военно-морскую базу.

Для этих целей Киев перевел в Азовское море два старых ржавых военных корабля — судно управления «Донбасс» и буксир «Кореец». Также по суше в Бердянск были доставлены два маленьких бронекатера «Гюрза-М». Этими силами Украина намерена «сдерживать Россию».