Джакарта, 6 октября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Более 23 тонн гуманитарной помощи доставит жителям Республики Индонезия самолёт МЧС России. Об этом сообщила 6 октября пресс-служба ведомства.

Sergey Kustov Самолёт Ил-76 МЧС России

Самолёт Ил-76 вылетел сегодня, 6 октября, из Москвы в пострадавшую от последствий землетрясения Индонезию.

Самолёт доставит нуждающимся жителям электростанции, палатки, одеяла. Кроме того, в состав гуманитарного груза входят установки для очистки воды, которые были запрошены индонезийской стороной.

В ведомстве отметили, что гуманитарная миссия осуществляется в соответствии с поручением президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации.

Напомним, что 28 сентября в Индонезии произошла серия землетрясений, вызвавших цунами, обрушившееся на остров Сулавеси. Число жертв в результате землетрясения и цунами уже приблизилось к 1,6 тыс. человек.