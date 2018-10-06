Барселона, Испания, 6 октября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица, величайшее сопрано в современной оперной музыке, родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне.

Aisano Монсеррат Кабалье (наскальный портрет)

Полное имя Монсеррат Кабалье — Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабаль́е и Фольк. Имя дано ей было родителями в честь священной горы святой Марии Монсеррат. Будущая звезда оперной сцены с детства была неравнодушна к музыке и, благодаря патронажу семьи меценатов Бельтран Мата смогла поступить в Филармонический лицей Барселоны, который окончила с отличием в 1954 году. В 1956 году Монсеррат Кабалье поступила в оперный театр города Базеля в Швейцарии, где солировала в ролях Аиды, Тоски, Саломеи и Арабеллы.

За период с 1956 по 1965 год Кабалье солировала в оперных театрах Бремена, Вены, Барселоны и Лиссабона. Она исполняла партии в операх различных эпох. Особенно высоко оценены её партии из произведений Беллини и Доницетти, в которых певице удалось раскрыть всю мощь и красоту своего голоса.

Всемирная слава к певице пришла, когда она исполнила в 1965 году партию Лукреции Борджиа в одноимённой опере Гаэтано Доницетти. Выступление состоялось в нью-йоркском «Карнеги-холле», когда Монсеррат заменила заболевшую американскую певицу Мэрилин Хорн. Публика устроила певице после выступления почти получасовую овацию.

В этом же 1965 году певица дебютировала в «Метрополитен-опера», где исполняла партию Маргариты в опере Шарля Гуно «Фауст». На сцене «Метрополитен-опера» Кабалье выступала вплоть до 1988 года.

Одной из самых лучших партий великой певицы называют партию Нормы в одноимённой опере Винченцо Беллини. Премьера спектакля состоялась в итальянском театре «Ла Скала». Именно с этой оперой певица в составе труппы театра посетила Москву в 1974 году.

Кабалье пела на всех ведущих оперных сценах мира. Также она выступала в таких исторически значимых местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.

За свою творческую карьеру певица исполнила более 120 оперных партий, ею выпущены сотни дисков, в том числе знаменитый альбом «Барселона», записанный ею совместно с рок-певцом Фредди Меркьюри. Песня «Барселона» из этого альбома стала гимном Олимпийских игр 1992 года.

Монсеррат Кабалье была награждена орденами и медалями многих стран мира. Так, например, она является командором французского ордена искусств и литературы, дамой испанского ордена Изабеллы Католической, в 2009 году ей был вручён Большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а в 2013 году ей был вручён орден Почёта в Армении.

Величайшая звезда мировой оперной сцены Монсеррат Кабалье ушла из жизни в возрасте 85 лет. Сообщение о её смерти пришло сегодня, 6 октября, из Барселоны, где певица скончалась в одной из клиник, куда была госпитализирована в связи с болезнью незадолго до смерти.