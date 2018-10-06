Алушта, Крым, 6 октября, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Южный федеральный университет (ЮФУ) в составе 25 организаций — лидеров в области современной микроэлектроники — вошел в состав консорциума дизайн-центров микроэлектроники, об этом сообщила пресс-служба вуза.

Вадим Анохин Главный корпус ЮФУ в Ростове-на-Дону

Соглашение о создании крупнейшего объединения и участия в нем ЮФУ было подписано 4 октября в рамках Международного форума «Микроэлектроника 2018». Со стороны вуза договор подписал директор Инжинирингового центра приборостроения, радио‑ и микроэлектроники ЮФУ Андрей Ковалев.

Отмечается, что консорциум создан с целью координации действий ключевых организаций в сфере микроэлектроники в направлении стратегического планирования и реализации совместных проектов, направленных на развитие российской микро‑ и радиоэлектронной промышленности.

IV Международный Форум «Микроэлектроника 2018» — событие года в мире электронных технологий. Главной целью мероприятия является комплексное рассмотрение актуальных вопросов разработки, производства и применения отечественной электронной компонентной базы и высокоинтегрированных электронных модулей, а также содействие развитию отечественной микроэлектроники.

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