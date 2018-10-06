Вашингтон, 6 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Новые ноутбуки американской компании Apple MacBook Pro 2018 и iMac Pro будут аппаратно блокироваться после ремонта в сторонних сервисных центрах, 5 октября сообщает Motherboard.

Santeri Viinamäki Ноутбук под замком

Издание сообщает, что обновленное пользовательское соглашение Apple запрещает ремонтировать ноутбуки в неофициальных сервисных центрах.

В новых ноутбуках Apple MacBook Pro 2018 и iMac Pro специальный чип безопасности T2 позволит аппаратно блокировать устройства после ремонта одного из основных элементов. После ремонта сотрудникам сервисного центра необходимо будет запускать специальную программу Apple, ключи от которой будут только у официальных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе корпорация Apple стала первой в мире публичной компанией с рыночной капитализацией больше $1 трлн.