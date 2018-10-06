Екатеринбург, 6 октября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Переработку пластиковых отходов в скамейки и другие объекты для благоустройства предложила использовать студентка Уральского федерального университета (УрФУ) Юлия Грищенко, об этом 6 октября сообщает пресс-служба вуза.

(сс) bluebudgie Контейнеры под мусор

Для этого, по ее словам, необходимо установить в университете контейнеры для раздельного сбора мусора и сформировать у студентов «экологическое мировоззрение».

«Положительный эффект можно ожидать лишь при их укоренении в жизни обычных граждан, что берет начало в изменении экологического мировоззрения, — сказала Грищенко. — Одним из наиболее удачных мест для его формирования является университет, благодаря возможности объединения на его основе бизнеса, науки и людей, готовых к переменам».

Отмечается, что ее проект «Полезный пластик» занял первое место на международном конкурсе научно-исследовательских работ «Социальная, экономическая и экологическая ответственность молодежи в современном обществе: проблемы и пути решения», который проводили в УрФУ на конференции «Инновационный потенциал молодежи». Событие прошло в ходе Всероссийского фестиваля «Организация работы с молодежью».

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