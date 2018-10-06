Турин, Италия, 6 октября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не сомневается, что против него создан заговор, частью которого является история с обвинением его в изнасиловании и за которым стоит мадридский футбольный клуб «Реал», сообщает 6 октября La Repubblica.

Цитата из х/ф «Граф Монте-Кристо». Реж. Робер Верне. 1954. Франция, Италия Мститель

По мнению Роналду, которое приводит издание, так его бывший клуб пытается навредить ему за его переход в «Ювентус», так как отношения «Реала» с Роналду испортились еще в декабре 2017 года. Также футболист считает, пишет La Repubblica, что красная карточка во встрече с «Валенсией» в 1-м туре Лиги чемпионов, поражения в борьбе за престижные награды и обвинения в изнасиловании — это части заговора против него, во главе которого стоит президент «Реала» Флорентино Перес.

Отметим, ранее немецкое издание Spiegel опубликовало статью в которой говорилось, что гражданка США Кэтрин Майорга в 2010 году обвинила португальского форварда Криштиану Роналду в изнасиловании годом. Для того, чтобы Майорга хранила молчание, футболист якобы заплатил ей 375 тысяч долларов. Затем 2 октября в СМИ появилось сообщение о том, что полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании Кэтрин Майорга.

Сам Роналду категорически отвергает это обвинение, а его адвокаты заявили, что они подают в суд на Spiegel для возмещения ущерба нанесенного их клиенту данной статьей издания.