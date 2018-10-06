Москва, 6 октября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. С 6 по 10 октября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни культуры Таджикистана. В столице открытие состоится 7 октября на Новой сцене Большого театра, в Петербурге праздничный концерт пройдет 8 октября в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

(сс) Franrasyan Таджикские девушки

На фестивале выступят Государственный ансамбля танца «Лола», хореографический коллектив «Парасту», а также народные артисты республики Адхам Халиков, Давлатманд Холов, а также Шарофат Усмонова, Мухаммадрафи Кароматулло, Сохибназар Аловатов и другие.

В рамках Дней культуры Республики Таджикистан также пройдут выставка работ современных художников, фотовыставка «Современный Таджикистан» и книжная ярмарка в Российской государственной библиотеке.