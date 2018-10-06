Зальцбург, Австрия, 6 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России (СБР) на заседании исполнительного комитета организации, который состоится 4 ноября, сообщает 6 октября со ссылкой на слова президента IBU Олле Далина Sport 24.

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«У нас состоится заседание исполкома 4 ноября, на котором мы обсудим этот вопрос, определим дальнейшие действия», — приводит издание слова Олле Далина. Также президент IBU отметил, что у него не было возможности после конгресса IBU в Порече обсудить сложившуюся с СБР ситуация с президентом СБР Владимиров Драчевым.

Отметим, ранее конгресс IBU, проходивший в хорватском городе Порече, отказал СБР в восстановлении полноправного членства и утвердил рабочую группу из 4-х человек, которая должна сформулировать условия, на которых СБР будет восстановлена в полных правах. В состав данной группы входит также Олле Далин.