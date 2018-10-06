Севастополь, 6 октября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Учёные из Амурского, Омского, Краснодарского государственного университетов, вузов и ведомств Крыма приняли участие научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения информационно-психологической безопасности личности», которая прошла в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Рене Магритт. Личные ценности (фрагмент). 1952

Отмечается, что теоретические и практические вопросы обеспечения информационно-психологической безопасности личности в 21 веке обсуждались на пленарном и секционных заседаниях конференции накануне.

Сегодня участники мероприятия обсудят инновационные технологии обеспечения безопасности с широкой педагогической и родительской общественностью Севастополя. В рамках конференции подводятся итоги вузовской региональной олимпиады первокурсников «КиберВызов», Всероссийского вузовского проекта «Медиапатруль», регионального конкурса творческих студенческих работ на тему «Интернет как новая культура смыслов».

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов.

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