Санкт-Петербург, 6 октября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Ученые ведущих вузов России и эксперты в области обеспечения безопасности дорожного движения приняли участие в работе 13-й международной научной конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах». Мероприятие посетили представители Института энергетики и транспортных систем Саратовского государственного технического университета (СГУ) им. Гагарина Ю.А., сообщила пресс-служба вуза.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Конференция прошла в конце сентября на базе Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. На ней были рассмотрены вопросы обмена научными знаниями и опытом решения практических задач по обеспечению «нулевой смертности» на дорогах в контексте требований стратегии обеспечения БДД на 2018−2024 гг. и Федеральной целевой программы «Цифровая экономика РФ».

Также ученые обсудили создание инструментов инновационного совершенствования систем предупреждения дорожно-транспортного травматизма и разработку структурных и цифровых методов моделирования и исследования систем обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам работы в Санкт-Петербурге были выработаны рекомендации для государственных структур и организаций, осуществляющих деятельность в системе обеспечения безопасности дорожного движения России, по ее совершенствованию и снижению уровня дорожно-транспортного травматизма.

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