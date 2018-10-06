Москва, 6 октября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Работа по созданию сирийской конституционной комиссии активизируется — осталось согласовать список представителей гражданского общества. Об этом сегодня, 6 октября, в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

«Сейчас активизируется работа по созданию конституционной комиссии в Женеве. Сирийское правительство дало своих кандидатов, сирийская оппозиция дала своих кандидатов», — рассказал Богданов.

Он пояснил, что теперь дело за «так называемой третьей силой» — гражданским обществом Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января в Сочи (Краснодарский край) состоялся Конгресс сирийского национального диалога. Это была первая удачная попытка после начала войны в Сирии собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников конфликта. Там же было объявлено о начале формирования конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.