Нью-Дели, 6 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Индия и Россия в ходе саммита 5 сентября 2018 года заключили соглашение о поставке пяти комплексов противоракетной обороны С-400 общей суммой 5,43 миллиардов долларов США, несмотря на угрозу санкций.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Соединенный Штаты объявили об автоматическом введении санкций против стран, ведущих торговлю с российским оборонными и разведывательными структурами. Данная мера осуществляется в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Санкционный режим призван оказать давления на Россию в вопросах Украины и Сирии.

Комплексы противоракетной обороны С-400 представляют собой обновленную версию С-300 и производятся компанией Алмаз-Антей. Они активно применяются в России с 2007 года. Основными преимуществами С-400 являются одновременное поражение до 300 целей, движущихся со сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростью.

Планируется полностью интегрировать С-400 в воздушную систему оперативного управления Индии с целью обеспечить больший уровень безопасности страны.