Нью-Дели, 6 октября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Правительством Индии было принято решение проигнорировать введение санкций против Ирана со стороны США и закупить в Исламской Республике 9 миллионов баррелей сырой нефти в ноябре 2018 года.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», 6 миллионов баррелей будет импортировано Нефтяной Корпорацией Индии, а Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd импортируют 3 миллиона баррелей.

Санкции Соединенных Штатов против нефтяного сектора Ирана, которые призваны остановить участие Исламской Республики в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке, а также принудить страну сесть начать переговоры по ядерной программе, вступят в силу 4 ноября 2018 года.