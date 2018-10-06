Нью-Дели, 6 октября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Выступая на бизнес встрече с российской делегацией 5 сентября 2018 года, на которой присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что взаимная торговля между двумя странами выросла за 2017−18 финансовый год на 20%.

Kremlin.ru Владимир Путин и Наренда Моди на встрече в Нью-Дели

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в заявлении премьер-министра Индии содержалось предложение создать российский специализированный оборонный промышленный комплекс в стране для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Перечисляя многочисленные возможности для развития бизнеса в Индии, премьер-министр упомянул модернизацию портов в Индии в рамках проекта Сагармала, а также постройку метро в 50 городах и расширение транспортной инфраструктуры.