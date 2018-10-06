Москва, 6 октября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. 6 октября в Концертном зале им. Чайковского в Москве состоится моноспектакль Эдварда Радзинского «Весь мир — театр». Известный писатель представляет серию исторических портретов: Наполеон, Грозный, Лжедмитрий, Сталин, Распутин. Они все удивительно переплетаются во времени и пространстве, создавая картину прошлого созвучного с настоящим. Но выступление Радзинского это не простой монотонный рассказ со сцены, это настоящая искрометная творческая импровизация, завязанная на плотной исторической драматургии.

wackystuff Театр абсурда

До этого в различных концертных залах страны с успехом прошли циклы монологов «Загадки истории» и «Гибель галантного века». Телеверсии были показаны на ведущих каналах.