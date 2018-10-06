Чернобыль, Украина, 6 октября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Первую электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине открыли 5 октября, сообщает Reuters.

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Солнечная электростанция мощностью 1 МВт была построена в 100 метрах от саркофага, закрывающего атомный реактор, разрушенный взрывом в 1986 году.

Проект стоимостью около $1 млн был реализован украинской энергетической компанией «Родина» и немецкой компанией Enerparc AG.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку. Грамоткин заявил, что причиной увольнения стал конфликт между министерством экологии Украины и администрацией ЧАЭС. Экс-директор отметил, что рассчитывает своим уходом привлечь внимание к проблемам на АЭС.