Санкт-Петербург, 6 октября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Проверку по обращению жителя Санкт-Петербурга провела прокуратура города. Пенсионер стал жертвой мошеннических действий, совершённых с его недвижимостью, сообщила 5 октября пресс-служба ведомства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Надувательство

Мужчине стало известно, что в его отсутствие некие злоумышленники продали принадлежащую ему четырёхкомнатную квартиру. Произошло это в июле 2018 года, в то время, пока собственник квартиры находился в отъезде, за пределами Российской Федерации. Позже мошенники перепродали квартиру ещё раз.

Собственнику недвижимости стало известно о совершённой без его участия сделке в сентябре этого года, после запроса им документов о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионер обратился в прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга с заявлением, где указал, что не подписывал никаких документов, предусматривающих отчуждение жилья и не получал никаких денежных средств от продажи жилья.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в следственные органы города. По материалам было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение прав на жилое помещение.

Кроме того, прокуратурой Кировского района в интересах заявителя был подан иск в районный суд о признании ничтожными сделок по продаже квартиры.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Санкт-Петербурге едва не лишилась жилья из-за не поданного вовремя заявления на вступление в наследственные права.