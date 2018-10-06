Ханой, 6 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. 5 октября в Ханое (Вьетнам) состоялась официальная церемония подписания пакета соглашений об укреплении и развитии сотрудничества в сфере образования между СРВ и Великобританией. На церемонии присутствовали заместитель министра образования Вьетнама Нгуен Ван Фук и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Гарет Вард.

Flazingo Photos Сотрудничество

В рамках подписанных соглашений стороны обязываются обеспечивать эффективное сотрудничество на уровне министерств образования обеих стран. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», планируется обеспечить обмен опытом в деле подготовки высококвалифицированных кадров, реализация совместных образовательных программ для студентов обеих стран, программ повышения квалификации для профессоров. Представители обеих сторон считают, что заключенные соглашения позволят активизировать всестороннее развитие отношений между СРВ и Великобританией.