Ванкувер, Канада, 6 октября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Прокуратура Лас-Вегаса возобновила уголовное дело против форварда сборной Португалии Криштану Роналду по обвинению в изнасиловании. Поскольку Роналду также является лицом популярной видеоигры FIFA 19 (симулятор футбола с возможностью играть популярными спортсменами), то игроки подали жалобу в компании Electronic Arts, попросив убрать спортсмена с обложки игры. В своём заявлении для портала EuroGamer компания заявила, что обеспокоена этой ситуацией и займётся расследованием дела.

Luis Miguel Bugallo Sánchez Скульптура Криштиану Роналду в португальской Мадейре

«Мы видели обвинения касательно Криштиану Роналду. Мы расследуем это дело и поступим соответствующе. Мы пристально следим за тем, чтобы спортсмены с обложек строго соответствовали стандартам политики EA», — Electronic Arts пояснило EuroGamer.

Напоминаем, что Fifa 19 стала 26-й игрой в серии спортивных симуляторов FIFA. Игра стала первой в серии, внедрившей в игровой процесс Чемпионат Китая по футболу. Проект вышел 28 сентября 2018 года и был достаточно тепло встречен критиками и пользователями.